У дитинстві їх куштував хоча б раз кожен з нас. 24 Канал з посиланням на інстаграм Наталки Нікішиної з "МастерШеф" пропонує відтворити пухкі та хрусткі вергуни на своїй кухні.

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Вергуни – рецепт

  • Час: 40 – 50 хвилин
  • Порції: 10

Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 100 грамів сметани 15%;
– 1 ціле яйце та 3 жовтки;
– 50 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки соди;
– 1 столова ложка горілки;
– дрібка солі.

Приготування:

  1. Для тіста до борошна додайте соду, сметану, яйце та жовтки, цукор та горілку.
  2. Тісто перемішайте до однорідності. Вимішуйте 5 хвилин. Коли тісто вже не прилипає до рук накрийте харчовою плівкою, і дайте відпочити 15 – 20 хвилин.
  3. В сотейнику розігрійте велику кількість олії.
  4. Сформуйте вергуни, тісто розкачайте до товщини 7 – 8 міліметрів, наріжте на смужки, і закрутіть.
  5. Обсмажте вергуни невеликими порціями до золотавого кольору. Готові вергуни перекладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Посипте цукровою пудрою.

Готово!

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