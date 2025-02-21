У дитинстві їх куштував хоча б раз кожен з нас. 24 Канал з посиланням на інстаграм Наталки Нікішиної з "МастерШеф" пропонує відтворити пухкі та хрусткі вергуни на своїй кухні.
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Вергуни – рецепт
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 100 грамів сметани 15%;
– 1 ціле яйце та 3 жовтки;
– 50 грамів цукру;
– 1/2 чайної ложки соди;
– 1 столова ложка горілки;
– дрібка солі.
Приготування:
- Для тіста до борошна додайте соду, сметану, яйце та жовтки, цукор та горілку.
- Тісто перемішайте до однорідності. Вимішуйте 5 хвилин. Коли тісто вже не прилипає до рук накрийте харчовою плівкою, і дайте відпочити 15 – 20 хвилин.
- В сотейнику розігрійте велику кількість олії.
- Сформуйте вергуни, тісто розкачайте до товщини 7 – 8 міліметрів, наріжте на смужки, і закрутіть.
- Обсмажте вергуни невеликими порціями до золотавого кольору. Готові вергуни перекладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Посипте цукровою пудрою.
Готово!
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