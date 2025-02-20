Десерт швидкий у приготуванні й вимагає мінімум інгредієнтів. Як спекти шарлотку з яблуками та корицею розповідає 24 Канал з посиланням на Smachno.ua.

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Швидка шарлотка з яблуками та корицею

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 8

Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 3 яблука;

– 1 склянка цукру;

– 1/3 чайної ложки гашеної соди;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка кориці меленої.

Приготування:

Відокремте білки від жовтків. Білки збийте в міцну піну міксером, поступово додаючи цукор.

Продовжуйте збивати, додаючи по одному жовтки, потім гашену соду та борошно. Тісто за консистенцією має нагадувати сметану. Додайте корицю.

Очистьте та наріжте шматочками яблука. Укладіть їх на дно змащеної форми та залийте тістом.

Поставте пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Перевірте готовність за допомогою зубочистки: якщо тісто на ній не залишається – значить готово.

Зверху посипте шарлотку корицею або цукровою пудрою, й подавайте до столу.

Смачного!

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