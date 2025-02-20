Десерт швидкий у приготуванні й вимагає мінімум інгредієнтів. Як спекти шарлотку з яблуками та корицею розповідає 24 Канал з посиланням на Smachno.ua.
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Швидка шарлотка з яблуками та корицею
- Час: 45 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 3 яблука;
– 1 склянка цукру;
– 1/3 чайної ложки гашеної соди;
– 3 яйця;
– 1 чайна ложка кориці меленої.
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків. Білки збийте в міцну піну міксером, поступово додаючи цукор.
- Продовжуйте збивати, додаючи по одному жовтки, потім гашену соду та борошно. Тісто за консистенцією має нагадувати сметану. Додайте корицю.
- Очистьте та наріжте шматочками яблука. Укладіть їх на дно змащеної форми та залийте тістом.
- Поставте пиріг у духовку, розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Перевірте готовність за допомогою зубочистки: якщо тісто на ній не залишається – значить готово.
- Зверху посипте шарлотку корицею або цукровою пудрою, й подавайте до столу.
Смачного!
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