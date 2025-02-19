Так, цей десерт має певні нюанси в приготуванні, але, якщо їх врахувати, то зробити його вийде без зайвих зусиль і клопоту. Як приготувати безе вдома, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Як зробити безе вдома

Час: 20 хвилин (2 години – випікання)

20 хвилин (2 години – випікання) Порції: 1

Інгредієнти:

– 4 яйця (білки);

– 240 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Відокремте білки від жовтків. Далі збийте білки в кілька етапів.

Спочатку на низькій швидкості міксером – 30 секунд. Коли білкова маса почне пінитися, збільште швидкість і продовжте збивати яйця до тих пір, поки не отримаєте густу та пружну піну.

Додайте до неї цукрову пудру та перемішайте отриману масу кондитерської лопаткою. Після цього продовжуйте збивати майбутнє безе міксером на великій швидкості ще пару хвилин.

Щоб переконатися, що маса готова, миску потрібно перевернути. Якщо білки залишаться в місткості – у вас все вийшло.

Готову масу за допомогою кулінарного мішка викладіть на деко та випікайте у духовці 1 – 2 години при температурі 80 – 110 градусів.

Дуже важливо: не відкривайте духовку під час приготування страви та одразу після вимкнення духовки. Потрібно лише злегка відкрити дверцята та залишити, поки десерт повністю не охолоне.

Смачного!

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