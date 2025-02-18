Популярність на них зростає щодня, і Мережу заполонили рецепти смаколика. Тому сьогодні 24 Канал з посиланням на "Смачна кухня з Наталією Данилюк" пропонує і вам приготувати нашумілий десерт "Бала Баяна".

Читайте також Дуже шоколаднооо: готуємо брауні, від якого неможливо відірватися

"Бала Баяна" – рецепт

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 10 – 12

Інгредієнти для кокосової начинки:

– 50 грамів кокоса;

– 20 грамів вершкового масла;

– 150 грамів згущеного молока.



Для карамелі:

– 110 грамів цукру;

– 35 грамів води;

– 50 грамів глюкозного сиропу;

– барвник – за бажанням.

Приготування:

Для начинки змішайте згущене молоко, кокосову стружку та вершкове масло у каструлі. Постійно помішуючи, нагрівайте на середньому вогні до загустіння.

Дайте отриманій масі охолонути, сформуйте маленькі кульки й відправте в морозильну камеру. Трохи згодом насадіть їх на шпажки та знову помістіть в морозилку. Приблизний час – 25 хвилин.

Для карамелі в сотейнику змішайте цукор, воду, глюкозний сироп та барвник (за бажанням). Доведіть до кипіння, скрутіть газ і продовжуйте варити ще 5 хвилин.

Зніміть сироп з вогню та швидко занурюйте в нього охолоджені кульки. Дайте їм застигнути й куштуйте.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді ловіть ще рецепт неймовірної "Королівської ватрушки".