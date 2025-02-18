Популярність на них зростає щодня, і Мережу заполонили рецепти смаколика. Тому сьогодні 24 Канал з посиланням на "Смачна кухня з Наталією Данилюк" пропонує і вам приготувати нашумілий десерт "Бала Баяна".
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"Бала Баяна" – рецепт
- Час: 45 хвилин
- Порції: 10 – 12
Інгредієнти для кокосової начинки:
– 50 грамів кокоса;
– 20 грамів вершкового масла;
– 150 грамів згущеного молока.
Для карамелі:
– 110 грамів цукру;
– 35 грамів води;
– 50 грамів глюкозного сиропу;
– барвник – за бажанням.
Приготування:
- Для начинки змішайте згущене молоко, кокосову стружку та вершкове масло у каструлі. Постійно помішуючи, нагрівайте на середньому вогні до загустіння.
- Дайте отриманій масі охолонути, сформуйте маленькі кульки й відправте в морозильну камеру. Трохи згодом насадіть їх на шпажки та знову помістіть в морозилку. Приблизний час – 25 хвилин.
- Для карамелі в сотейнику змішайте цукор, воду, глюкозний сироп та барвник (за бажанням). Доведіть до кипіння, скрутіть газ і продовжуйте варити ще 5 хвилин.
- Зніміть сироп з вогню та швидко занурюйте в нього охолоджені кульки. Дайте їм застигнути й куштуйте.
Смачного!
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