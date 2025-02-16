Хрусткий зовні та вологий всередині – таким має бути ідеальний брауні. Рецептом шоколадного брауні з фундуком ділиться 24 Канал з посиланням на переможницю "МастерШеф" Аліну Бурик.
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Брауні з фундуком
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 180 грамів чорного шоколаду;
– 150 грамів вершкового масла;
– 3 яйця;
– 150 грамів цукру;
– 50 грамів борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– 50 грамів фундука;
– 50 грамів молочного шоколаду.
Приготування:
- На паровій бані розтопіть шоколад та вершкове масло. Потім відставте, аби маса трошки охолонула.
- Добре перетріть чи збийте міксером яйця з цукром. Додайте борошно з розпушувачем та розмішайте до однорідності.
- З'єднайте дві суміші та добре перемішайте до однорідності.
- Потім додайте до цієї маси подрібнені фундук та молочний шоколад.
- Вилийте тісто у форму діаметром 20 – 22 сантиметри, вистелену пергаментом. Випікайте брауні у розігрітій до 160 градусів духовці 25 – 30 хвилин.
- Повністю охолодіть перед подачею – помістіть брауні в холодильник. Подавайте з кулькою морозива.
Смачного!
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