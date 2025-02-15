Цей рецепт кексу – чудова ідея для любителів шоколаду, який обіцяє вгамувати пристрасть до ласощів за лічені хвилини. Цей швидкий і легкий десерт не потребує духовки чи складних процедур, його можна приготувати, просто змішавши інгредієнти та розігрівши в мікрохвильовій печі.