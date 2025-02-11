Цей нехитрий смаколик вийде у кожного – незалежно від кулінарних навичок. Рецептом пишної сирної запіканки ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @_fil.anna_.

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Пишна сирна запіканка

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порції: 8 – 10

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– дрібка солі;
– 100 грамів цукру;
– 1 пакетик (16 грамів) ванільного цукру;
– 600 грамів кисломолочного сиру;
– 200 грамів сметани;
– 60 грамів манки.

Як приготувати сирну запіканку: дивіться відео

Приготування:

  1. До яєць додайте сіль, цукор та ванільний цукор. Збийте масу міксером до пишності.
  2. Додайте сметану, кисломолочний сир і манку. Збийте блендером до однорідності.
    Залиште на 10 хвилин.
  3. Викладіть сирну масу в форму, застелену пергаментом. Можете зверху додати улюблені ягоди.
  4. Випікайте десерт в розігрітій до 170 градусів духовці протягом 1 години.

Смачного!

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