А головне, його може легко приготувати кожен, незалежно від своїх кулінарних здібностей. Як спекти яблучні троянди з листкового тіста розповідає 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Трояндочки з листкового тіста з яблуками
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста (готове дріжджове або бездріжджове).
Для сиропу:
– 2 склянки води;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
– 140 грамів цукру.
Для начинки:
– 3 яблука;
– 2 столові ложки джему;
– 0,25 чайної ложки золотої кориці;
– 0,75 столової ложки цукрової пудри.
Як приготувати яблучні троянди: дивіться відео
Приготування:
- Тісто залиште на 15 хвилин, щоб воно розморозилося. Приготуйте сироп – цукор залийте двома склянками води та доведіть до кипіння на повільному вогні.
- Яблука помиємо, поріжте на 4 частини, приберіть серцевину. Розріжте на однакові часточки, завтовшки 2 – 3 міліметри.
- Проваріть часточки по черзі в солодкому сиропі 1,5 – 2 хвилини. Шкірка не повинна втратити колір, а м'якуш має стати гнучкою та пружною. Готові часточки вийміть шумівкою і дайте охолонути.
- Розкачайте кожну пластину тіста в одному напрямку так, щоб її товщина складала близько 3 міліметри. Розріжте поперек на 4 – 5 стрічок, завширшки близько 3 сантиметрів.
- Всі смужки тіста змастіть джемом, трохи відступивши від верхнього і бокового країв. Яблука укладіть внахлест, верхньому краю дайте виступити за тісто близько 6 міліметрів.
- У ряду укладіть від середини часточки. Вільний край тіста підігніть та згорніть нетугим рулетиком. У місці з'єднання защипніть мокрим пальцем.
- Троянди, що виходять, відправте у форму для кексів, попередньо змащену рослинною олією. Випікайте в духовці при температурі 200 градусів близько 30 хвилин. Через 20 хвилин верх прикрийте фольгою, щоб не підгоріли краї. Коли тісто трохи зарум'яниться – значить, готові.
- Дістаньте та посипте цукровою пудрою, змішаною з корицею.
Смачного!
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