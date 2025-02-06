Ідеальним варіантом стане печиво-конвертики, яке розтопить серце кожного. Як приготувати поштове печиво до Дня всіх закоханих розповідає 24 Канал з посиланням на фудблогерку Юлію Сенич.
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Печиво-конвертики на Валентина
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 100 грамів цукрової пудри або цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– джем (густий);
– ванільний цукор;
– червоний барвник за бажанням.
Як приготувати печиво-конвертики до Дня закоханих: дивіться відео
Приготування:
- До просіяного борошна всипте цукрову пудру та дрібку солі. Додайте холодне вершкове масло і руками перетріть в крихту.
- Вбийте яйце та замішайте м'яке, еластичне тісто. Обмотайте тісто харчовою плівкою та залиште в холодильнику мінімум на 1 годину.
- Відріжте від тіста приблизно 20% на сердечка (просто додайте до нього харчовий фарбник).
- Більшу частину тіста розкачайте в пласт середньої товщини, наріжте на однакові квадратики та в середину покладіть джем.
- Сформуйте конвертики та зверху покладіть сердечко. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 15 хвилин.
Смачного!
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