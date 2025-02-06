Идеальным вариантом станет печенье-конвертики, которое растопит сердце каждого. Как приготовить почтовое печенье ко Дню всех влюбленных рассказывает 24 Канал со ссылкой на фудблогера Юлию Сенич.
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Печенье-конвертики на Валентина
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 100 граммов сахарной пудры или сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– джем (густой);
– ванильный сахар;
– красный краситель по желанию.
Как приготовить печенье-конвертики ко Дню влюбленных: смотрите видео
Приготовление:
- К просеянной муке всыпьте сахарную пудру и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло и руками перетрите в крошку.
- Вбейте яйцо и замешайте мягкое, эластичное тесто. Обмотайте тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 1 час.
- Отрежьте от теста примерно 20% на сердечки (просто добавьте к нему пищевой краситель).
- Большую часть теста раскатайте в пласт средней толщины, нарежьте на одинаковые квадратики и в середину положите джем.
- Сформируйте конвертики и сверху положите сердечко. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!
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