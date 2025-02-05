Это лакомство подойдет как для повседневного чаепития, так и для праздничного десерта. Как приготовить лимонный кекс с изюмом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Суббота.

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Лимонный кекс с изюмом

Время: 1 час

1 час Порции: 8

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 200 граммов масла сливочного;

– 150 граммов сахара;

– 1 лимон;

– 250 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– ванилин;

– 100 граммов изюма.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром в пышную белую массу. Добавьте растопленное сливочное масло, цедру и сок одного лимона и ванилин. Перемешайте.

Всыпьте муку с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешайте до однородного состояния (можно немного взбить миксером).

Добавьте изюм – перемешайте.

Вылейте в форму и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 – 50 минут.

Дайте полностью остыть, присыпьте сахарной пудрой и нарежьте на кусочки.

Приятного аппетита!

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