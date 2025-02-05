Цей смаколик підійде як для повсякденного чаювання, так і для святкового десерту. Як приготувати лимонний кекс із родзинками розповідає 24 Канал з посиланням на Субота.

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Лимонний кекс із родзинками

Час: 1 година

1 година Порції: 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 200 грамів масла вершкового;

– 150 грамів цукру;

– 1 лимон;

– 250 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– ванілін;

– 100 грамів родзинок.

Приготування:

Збийте яйця з цукром у пишну білу масу. Додайте розтоплене вершкове масло, цедру та сік одного лимона та ванілін. Перемішайте.

Всипте борошно з розпушувачем і ще раз добре перемішайте до однорідного стану (можна трохи збити міксером).

Додайте родзинки – перемішайте.

Вилийте у форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 40 – 50 хвилин.

Дайте повністю охолонути, присипте цукровою пудрою й наріжте на шматочки.

Смачного!

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