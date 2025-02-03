Сьогодні 24 Канал з посиланням на інстаграм @kuskus.tv ділиться рецептом другого варіанту – вафельних трубочок з білковим кремом. Готуйте одразу подвійну порцію, бо їх завжди мало!
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Вафельні трубочки з білковим кремом
- Час: 45 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти для тіста:
– 5 яєць;
– 200 грамів борошна;
– 200 грамів цукру;
– 250 грамів масла вершкового 82%.
Для крему:
– 4 яєчних білки;
– 200 грамів цукру;
– 1/2 склянки води.
Приготування:
- Розм'якшіть масло, додайте цукор і перетріть до однорідності.
- Додайте борошно, замісіть тісто, а тоді введіть яйця й перемішайте міксером.
- Тим часом розігрійте вафельницю та викладайте по ложці тіста на середину. Випікайте 2 – 3 хвилини.
- Гарячий "млинець" зніміть і швидко скрутіть у трубочку. Повторіть цю процедуру з усім тістом.
- Для крему змішайте воду з цукром і на повільному вогні доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
- Збийте білки до стійких піків, й поступово влийте гарячий сироп, продовжуючи помішувати міксером.
- Тепер наповніть трубочки кремом за допомогою кондитерського мішка.
Смачного!
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