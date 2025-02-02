Тоді він виходить дуже ніжний і смачний, а головне в міру солодкий. Рецептом млинцевого торта "Тирамісу" ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @marina.konieva.
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Млинцевий торт "Тирамісу"
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти для млинців:
– 2 яйця;
– 120 грамів молока;
– 50 грамів борошна;
– дрібка солі;
– 5 грамів ванільного цукру.
Для крему:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів сметани;
– 30 грамів шоколадного сиропу;
– 3 грами розчинної кави + 15 грамів теплої води.
Як приготувати млинцевий "Тирамісу": дивіться відео
Приготування:
- Спочатку приготуйте млинці. Збільште порцію вдвічі, щоб тортик вийшов високий (з однієї порції вийде 7 – 8 млинців).
- Для тіста змішайте всі інгредієнти та постояти на 15 хвилин. Випікайте, як завжди – на сухій пательні та до золотистості.
- Для крему кисломолочний сир з сиропом перебийте блендером.
- Каву розчиніть у теплій воді, додайте до маси та збийте блендером до однорідності. Додайте сметану та збийте міксером.
- Коли млинці охолонути, зберіть тортик – млинець – крем – млинець – крем і так далі.
- Залишками крему змастіть тортик з усіх сторін, а тоді щедро присипте верхівку торта какао.
- Поставте торт у холодильник на ніч, або принаймні на 4 – 6 годин.
Смачного!
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