Тогда он получается очень нежный и вкусный, а главное в меру сладкий. Рецептом блинного торта "Тирамису" делится рецепт блинного торта 24 Канал со ссылкой на фудблогера @marina.konieva.

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Блинный торт "Тирамису" с блинами

  • Время: 35 – 40 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты для блинов:
– 2 яйца;
– 120 граммов молока;
– 50 граммов муки;
– щепотка соли;
– 5 граммов ванильного сахара.

Для крема:
– 200 граммов творога;
– 50 граммов сахара;
– 100 граммов сметаны;
– 30 граммов шоколадного сиропа;
– 3 грамма растворимого кофе + 15 граммов теплой воды.

Как приготовить блинный "Тирамису": смотрите видео

Приготовление:

  1. Сначала приготовьте блины. Увеличьте порцию вдвое, чтобы тортик получился высокий (из одной порции получится 7 – 8 блинов).
  2. Для теста смешайте все ингредиенты и постоять на 15 минут. Выпекайте, как всегда – на сухой сковороде и до золотистости.
  3. Для крема творог с сиропом перебейте блендером.
  4. Кофе растворите в теплой воде, добавьте к массе и взбейте блендером до однородности. Добавьте сметану и взбейте миксером.
  5. Когда блины остыть, соберите тортик – блин – крем – блин – крем и так далее.
  6. Остатками крема смажьте тортик со всех сторон, а потом щедро присыпьте верхушку торта какао.
  7. Поставьте торт в холодильник на ночь, или по крайней мере на 4 – 6 часов.

Приятного аппетита!

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