Традиційно, цей десерт готується з пісочної основи та начинки, до складу якої обов'язково входить сир. 24 Канал з посиланням на переможницю 14-го сезону "МастерШеф" Наталку Нікішину ділиться рецептом шоколадного чизкейка.

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Шоколадний чизкейк – рецепт

Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти для начинки:

– 350 грамів шоколадного крем-чізу;

– 2 чайні ложки цукрової пудри;

– 40 мілілітрів вершків 33%;

– 1 яйце та 1 жовток.



Для тіста:

– 300 грамів борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукрової пудри.

Як приготувати шоколадний чизкейк: дивіться відео

Приготування:

Для тіста в борошно додайте цукрову пудру та шматки холодного вершкового масла. Почніть перетирати разом – заміс тіста займе приблизно 10 хвилин. Загорніть тісто в харчову плівку й покладіть в холодильник.

До шоколадного крем-чізу додайте цукрову пудру та яйце. Ретельно перемішайте й наприкінці введіть вершки. Доведіть до однорідності.

Тісто розкачайте між двома листами пергаменту. На дно форми покладіть пергамент. Розкачане тісто викладіть у форму та сформуйте дно і бокові сторони. Виделкою зробіть отвори.

Вилийте шоколадну масу у форму та поставте випікатися в розігрітій до 180 градусів духовці на 50 хвилин.

Готовий шоколадний чизкейк поставте на стабілізацію в холодильник на ніч.

Смачного!

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