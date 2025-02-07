Наприклад, шоколадний торт без випікання – він готується із печива. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

Читайте також Простіше не буває: лимонний кекс, який щоразу вражає смаком

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 125 грамів вершкового масла;

– 110 грамів цукрової пудри;

– 300 грамів шоколадного печива.



Для поливки:

– 100 грамів чорного шоколаду;

– 25 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки кокосової стружки.

Приготування:

Збийте м'яке вершкове масло з цукровою пудрою. Додайте сир і добре перемішайте.

Викладіть перший шар печива, сирний крем, а потім ще один шар шоколадного печива. Продовжуйте, доки не закінчаться інгредієнти. Десерт слід закінчувати шаром печива.

Розтопіть вершкове масло та чорний шоколад. Полийте торт глазур'ю.