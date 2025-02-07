Например, шоколадный торт без выпекания – он готовится из печенья. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Ингредиенты:

– 500 граммов творога кисломолочного сыра;

– 125 граммов сливочного масла;

– 110 граммов сахарной пудры;

– 300 граммов шоколадного печенья.



Для поливки:

– 100 граммов черного шоколада;

– 25 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки кокосовой стружки.

Приготовление:

Взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой. Добавьте творог и хорошо перемешайте.

Выложите первый слой печенья, творожный крем, а затем еще один слой шоколадного печенья. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Десерт следует заканчивать слоем печенья.

Растопите сливочное масло и черный шоколад. Полейте торт глазурью.