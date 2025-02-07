Например, шоколадный торт без выпекания – он готовится из печенья. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Шоколадный торт из печенья

  • Время: 20 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 500 граммов творога кисломолочного сыра;
– 125 граммов сливочного масла;
– 110 граммов сахарной пудры;
– 300 граммов шоколадного печенья.

Для поливки:
– 100 граммов черного шоколада;
– 25 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки кокосовой стружки.

Приготовление:

  1. Взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой. Добавьте творог и хорошо перемешайте.

  2. Выложите первый слой печенья, творожный крем, а затем еще один слой шоколадного печенья. Продолжайте, пока не закончатся ингредиенты. Десерт следует заканчивать слоем печенья.

  3. Растопите сливочное масло и черный шоколад. Полейте торт глазурью.

  4. В конце посыпьте кокосовой стружкой и поставьте в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

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