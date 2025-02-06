Если вы любите кокосовые десерты, то он вам точно понравится. "Бала баяна" – это нежное бразильское печенье, которое готовится из нескольких ингредиентов. Рецептом нового вирусного лакомства делится 24 Канал со ссылкой на TikTok @diana_kulikovska.
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Десерт "Бала баяна"
- Время: 30 минут
- Порции: 10 – 12
Ингредиенты для карамели:
– 250 граммов сахара;
– 100 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Для начинки:
– 200 миллилитров сгущенного молока;
– 25 граммов масла;
– 50 граммов кокосовой стружки.
Как приготовить новый десерт: смотрите видео
Приготовление:
- Сгущенное молоко, кокосовую стружку и сливочное масло варите вместе на среднем огне 10 минут до загустения.
- Массу полностью охладите, руками сформируйте шарики одинакового размера.
- Для карамели сварите вместе сахар, воду и лимонный сок до характерного цвета.
- Каждый шарик оденьте на шпажку и мокните в карамель.
- Дайте конфетам полностью застыть и готово.
Приятного аппетита!
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