Этот рецепт кекса – отличная идея для любителей шоколада, который обещает утолить страсть к лакомству за считанные минуты. Этот быстрый и легкий десерт не требует духовки или сложных процедур, его можно приготовить, просто смешав ингредиенты и разогрев в микроволновой печи.