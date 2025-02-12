Як спекти ніжне печиво з кремом розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba. Радимо готувати одразу подвійну порцію, бо воно неймовірне!

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Печиво з кремом

Час: 1 година

1 година Порцій: 13

Інгредієнти для заварного крему:

– 2 яйця;

– 80 грамів цукру;

– 1 чайна ложка цукру ванільного;

– 40 грамів крохмалю кукурудзяного;

– 500 мілілітрів молока 2,5%;

– 40 грамів масла вершкового несолоного.



Для тіста:

– 4 яйця;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 200 грамів цукрової пудри;

– 200 мілілітрів олії соняшникової рафінованої;

– 650 грамів борошна;

– 1 столова ложка розпушувача.



Додатково:

– 50 грамів цукрової пудри.

Приготування:

У сотейник вбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль і перемішайте вінчиком. Влийте туди ж молоко і знову перемішайте.

Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Варіть на маленькому вогні до густої консистенції. Додайте вершкове масло і перемішайте до однорідності.

В миску вбийте яйця, додайте сіль, цукрову пудру, олію і перемішайте вінчиком до об'єднання інгредієнтів.

Всипте частинами борошно, розпушувач і замісіть м'яке тісто. Розділіть його на дві частини, загорніть в плівку й покладіть в холодильник на 1 годину.

З однієї частини тіста розкачайте ковбаску і розділіть її на 13 частин. Сформуйте круглі коржики.

Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього коржики. На них розкладіть крем, а зверху натріть тісто, що залишилось.

Випікайте печиво у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин. Готове печиво з кремом посипте цукровою пудрою.

Смачного!

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