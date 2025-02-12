Як спекти ніжне печиво з кремом розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba. Радимо готувати одразу подвійну порцію, бо воно неймовірне!
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Печиво з кремом
- Час: 1 година
- Порцій: 13
Інгредієнти для заварного крему:
– 2 яйця;
– 80 грамів цукру;
– 1 чайна ложка цукру ванільного;
– 40 грамів крохмалю кукурудзяного;
– 500 мілілітрів молока 2,5%;
– 40 грамів масла вершкового несолоного.
Для тіста:
– 4 яйця;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 200 мілілітрів олії соняшникової рафінованої;
– 650 грамів борошна;
– 1 столова ложка розпушувача.
Додатково:
– 50 грамів цукрової пудри.
Приготування:
- У сотейник вбийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль і перемішайте вінчиком. Влийте туди ж молоко і знову перемішайте.
- Доведіть до кипіння, постійно помішуючи. Варіть на маленькому вогні до густої консистенції. Додайте вершкове масло і перемішайте до однорідності.
- В миску вбийте яйця, додайте сіль, цукрову пудру, олію і перемішайте вінчиком до об'єднання інгредієнтів.
- Всипте частинами борошно, розпушувач і замісіть м'яке тісто. Розділіть його на дві частини, загорніть в плівку й покладіть в холодильник на 1 годину.
- З однієї частини тіста розкачайте ковбаску і розділіть її на 13 частин. Сформуйте круглі коржики.
- Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього коржики. На них розкладіть крем, а зверху натріть тісто, що залишилось.
- Випікайте печиво у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 25 хвилин. Готове печиво з кремом посипте цукровою пудрою.
Смачного!
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