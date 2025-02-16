Хрустящий снаружи и влажный внутри – таким должен быть идеальный брауни. Рецептом шоколадного брауни с фундуком делится 24 Канал со ссылкой на победительницу "МастерШеф" Алину Бурик.
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Брауни с фундуком
- Время: 45 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 180 граммов черного шоколада;
– 150 граммов сливочного масла;
– 3 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 50 граммов муки;
– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;
– 50 граммов фундука;
– 50 граммов молочного шоколада.
Приготовление:
- На паровой бане растопите шоколад и сливочное масло. Затем отставьте, чтобы масса немного остыла.
- Хорошо перетрите или взбейте миксером яйца с сахаром. Добавьте муку с разрыхлителем и размешайте до однородности.
- Соедините две смеси и хорошо перемешайте до однородности.
- Затем добавьте к этой массе измельченные фундук и молочный шоколад.
- Вылейте тесто в форму диаметром 20 – 22 сантиметра, выстеленную пергаментом. Выпекайте брауни в разогретой до 160 градусов духовке 25 – 30 минут.
- Полностью охладите перед подачей – поместите брауни в холодильник. Подавайте с шариком мороженого.
Приятного аппетита!
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