Популярность на них растет ежедневно, и Сеть заполонили рецепты вкусности. Поэтому сегодня 24 Канал со ссылкой на "Вкусная кухня с Натальей Данилюк" предлагает и вам приготовить нашумевший десерт "Бала Баяна".

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"Бала Баяна" – рецепт

Время: 45 минут

45 минут Порции: 10 – 12

Ингредиенты для кокосовой начинки:

– 50 граммов кокоса;

– 20 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сгущенного молока.



Для карамели:

– 110 граммов сахара;

– 35 граммов воды;

– 50 граммов глюкозного сиропа;

– краситель – по желанию.

Приготовление:

Для начинки смешайте сгущенное молоко, кокосовую стружку и сливочное масло в кастрюле. Постоянно помешивая, нагревайте на среднем огне до загустения.

Дайте полученной массе остыть, сформируйте маленькие шарики и отправьте в морозильную камеру. Чуть позже насадите их на шпажки и снова поместите в морозилку. Приблизительное время – 25 минут.

Для карамели в сотейнике смешайте сахар, воду, глюкозный сироп и краситель (по желанию). Доведите до кипения, скрутите газ и продолжайте варить еще 5 минут.

Снимите сироп с огня и быстро погружайте в него охлажденные шарики. Дайте им застыть и пробуйте.

Приятного аппетита!

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