Готується вона легко і без особливих кулінарних навичок. Рецептом "Королівської ватрушки" ділиться 24 Канал з посиланням на TikTok @elenka_belous.

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Королівська ватрушка – рецепт

  • Час: 1 година
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти для тіста:
– 180 грамів вершкового масла;
– 3 столові ложки цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 3 чайні ложки какао;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 8 столових ложок борошна.

Для сирної начинки
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 4 столові ложки цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 1 яйце.

Як приготувати "Королівську ватрушку": дивіться відео

Приготування:

  1. Вершкове масло наріжте кубиками, додайте цукор, ванільний цукор, какао-порошок, розпушувач, борошно і перетріть все у крихту (руками або блендером).
  2. Кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор і яйце перемішайте або перебийте блендером до однорідної консистенції.
  3. Дно роз'ємної форми застеліть пергаментом і викладіть половину крихти. Утрамбуйте її дном склянки. Далі викладіть рівним шаром сирну начинку і зверху посипте рештою крихти.
  4. Поставте форму в розігріту духовку до 180 градусів і випікайте приблизно 45 хвилин до золотистої скоринки.
  5. Дайте охолонути, бо тепла ватрушка буде м'якою і важко нарізатися, а після охолодження – стане ідеальною для нарізання.

Смачного!

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