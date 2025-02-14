Зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram своїм рецептом корисних малинових батончиків. Збережіть собі, щоб не загубити, пише 24 Канал.

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Малинові батончики від Ектора

Час: 20 хвилин (2 години на заморожування)

20 хвилин (2 години на заморожування) Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 190 грамів малини замороженої;

– 140 грамів кокосової стружки;

– 2 столові ложки меду;

– 200 грамів чорного шоколаду.

Як приготувати корисні малинові батончики: дивіться відео

Приготування:

У чаші блендера змішайте малину, кокосову стружку і мед. Перебийте до подрібнення малини.

Висипте отриману масу в форму, встелену пергаментом. Заморозьте протягом 2 годин.

Після заморожування розріжте на порційні шматочки.

Покрийте кожен батончик розтопленим чорним шоколадом. І прикрасьте за бажанням, наприклад, кокосової стружки.

Смачного!

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