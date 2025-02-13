Адже, що може бути краще, ніж смаколики, приготовлені самотужки з думками про кохану людину. 24 Канал підготував для вас солодку добірку десертів, які вийдуть у кожного.
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3 прості десерти на День Валентина – рецепти
"Тирамісу" в келихах
- Час: 25 хвилин (2 години просочування)
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 150 грамів савоярді;
– 150 мілілітрів кави (еспресо);
– 250 грамів маскарпоне;
– 200 мілілітрів вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 20 грамів какао.
Приготування:
- Заваріть еспресо або міцну каву, дайте їй охолонути до кімнатної температури. За бажанням додайте до кави амаретто або інший лікер.
- Міксером збийте вершки з маскарпоне та цукровою пудрою до однорідної, кремоподібної маси.
- Занурюйте кожне савоярді в каву на 1 – 2 секунди. На дно келихів викладайте шарами печиво та крем, зверху посипте какао.
- Накрийте келихи харчовою плівкою й поставте в холодильник мінімум на 2 години, а краще – на ніч.
Смачного!
- Печиво-конвертики на Валентина
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 100 грамів цукрової пудри або цукру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– дрібка солі;
– джем (густий);
– ванільний цукор;
– червоний барвник за бажанням.
Приготування:
- До просіяного борошна всипте цукрову пудру та дрібку солі. Додайте холодне вершкове масло і руками перетріть в крихту.
- Вбийте яйце та замішайте м'яке, еластичне тісто. Обмотайте тісто харчовою плівкою та залиште в холодильнику мінімум на 1 годину.
- Відріжте від тіста приблизно 20% на сердечка (просто додайте до нього харчовий фарбник).
- Більшу частину тіста розкачайте в пласт середньої товщини, наріжте на однакові квадратики та в середину покладіть джем.
- Сформуйте конвертики та зверху покладіть сердечко. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 10 – 15 хвилин.
Смачного!
- Полуничний чизкейк у банках
- Час: 45 – 50 хвилин
- Порції: 6
Полуничний чизкейк у банках до Дня Валентина / Фото Freepik
Інгредієнти:
– 650 мілілітрів води;
– 350 грамів печива "топлене молоко";
– 400 грамів кисломолочного сиру;
– 250 мілілітрів сметани;
– 110 мілілітрів масла;
– 2 столові ложки згущеного молока;
– 20 грамів желатину;
– 140 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 90 грамів полуничного желе;
– 300 грамів полуниці (можна мороженої).
Приготування:
- Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера. Розтопіть масло та змішайте його з крихтою, додавши згущене молоко.
- Розкладіть суміш по баночках та щільно утрамбуйте шар. Помістіть баночки в холодильник на 15 хвилин, а тим часом приготуйте наповнення.
- Залийте желатин 250 мілілітрами гарячої води, розмішайте до однорідної консистенції. Потім густий желатин підігрійте до розтоплення й охолодіть до кімнатної температури.
- В окремій мисці перебийте сир зі сметаною, звичайним та ванільним цукром до однорідності. Додайте желатин і перемішайте масу. Розлийте сирну начинку по баночках і поставте чизкейк в морозилку на 20 хвилин.
- Тим часом залийте полуничне желе водою, перемішавши суміш до однорідності. Свіжі або попередньо розморожені ягоди полуниці наріжте на невеликі шматочки та розкладіть по баночках.
- Залийте чизкейк полуничним желе кімнатної температури та помістіть в холодильник до повного застигання, накривши баночки кришками або харчовою плівкою.
Смачного!