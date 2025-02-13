Ведь, что может быть лучше, чем вкусности, приготовленные самостоятельно с мыслями о любимом человеке. 24 Канал подготовил для вас сладкую подборку десертов, которые получатся у каждого.
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3 простых десерта на День Валентина – рецепты
"Тирамису" в бокалах
- Время: 25 минут (2 часа пропитки)
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 150 граммов савоярди;
– 150 миллилитров кофе (эспрессо);
– 250 граммов маскарпоне;
– 200 миллилитров сливок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 20 граммов какао.
Приготовление:
- Заварите эспрессо или крепкий кофе, дайте ему остыть до комнатной температуры. По желанию добавьте к кофе амаретто или другой ликер.
- Миксером взбейте сливки с маскарпоне и сахарной пудрой до однородной, кремообразной массы.
- Окунайте каждое савоярди в кофе на 1 – 2 секунды. На дно бокалов выкладывайте слоями печенье и крем, сверху посыпьте какао.
- Накройте бокалы пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, а лучше – на ночь.
Приятного аппетита!
- Печенье-конвертики на Валентина
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 100 граммов сахарной пудры или сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– джем (густой);
– ванильный сахар;
– красный краситель по желанию.
Приготовление:
- К просеянной муке всыпьте сахарную пудру и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло и руками перетрите в крошку.
- Вбейте яйцо и замешайте мягкое, эластичное тесто. Обмотайте тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 1 час.
- Отрежьте от теста примерно 20% на сердечки (просто добавьте к нему пищевой краситель).
- Большую часть теста раскатайте в пласт средней толщины, нарежьте на одинаковые квадратики и в середину положите джем.
- Сформируйте конвертики и сверху положите сердечко. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 15 минут.
Приятного аппетита!
- Клубничный чизкейк в банках
- Время: 45 – 50 минут
- Порции: 6
Клубничный чизкейк в банках ко Дню Валентина / Фото Freepik
Ингредиенты:
– 650 миллилитров воды;
– 350 граммов печенья "топленое молоко";
– 400 граммов творога;
– 250 миллилитров сметаны;
– 110 миллилитров масла;
– 2 столовые ложки сгущенного молока;
– 20 граммов желатина;
– 140 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 90 граммов клубничного желе;
– 300 граммов клубники (можно мороженой).
Приготовление:
- Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Растопите масло и смешайте его с крошкой, добавив сгущенное молоко.
- Разложите смесь по баночкам и плотно утрамбуйте слой. Поместите баночки в холодильник на 15 минут, а тем временем приготовьте наполнение.
- Залейте желатин 250 миллилитрами горячей воды, размешайте до однородной консистенции. Затем густой желатин подогрейте до растапливания и охладите до комнатной температуры.
- В отдельной миске перебейте творог со сметаной, обычным и ванильным сахаром до однородности. Добавьте желатин и перемешайте массу. Разлейте творожную начинку по баночкам и поставьте чизкейк в морозилку на 20 минут.
- Тем временем залейте клубничное желе водой, перемешав смесь до однородности. Свежие или предварительно размороженные ягоды клубники нарежьте на небольшие кусочки и разложите по баночкам.
- Залейте чизкейк клубничным желе комнатной температуры и поместите в холодильник до полного застывания, накрыв баночки крышками или пищевой пленкой.
Приятного аппетита!