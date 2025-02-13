Ведь, что может быть лучше, чем вкусности, приготовленные самостоятельно с мыслями о любимом человеке. 24 Канал подготовил для вас сладкую подборку десертов, которые получатся у каждого.

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3 простых десерта на День Валентина – рецепты

  1. "Тирамису" в бокалах

  • Время: 25 минут (2 часа пропитки)
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– 150 граммов савоярди;
– 150 миллилитров кофе (эспрессо);
– 250 граммов маскарпоне;
– 200 миллилитров сливок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 20 граммов какао.

Приготовление:

  1. Заварите эспрессо или крепкий кофе, дайте ему остыть до комнатной температуры. По желанию добавьте к кофе амаретто или другой ликер.
  2. Миксером взбейте сливки с маскарпоне и сахарной пудрой до однородной, кремообразной массы.
  3. Окунайте каждое савоярди в кофе на 1 – 2 секунды. На дно бокалов выкладывайте слоями печенье и крем, сверху посыпьте какао.
  4. Накройте бокалы пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа, а лучше – на ночь.

Приятного аппетита!

  1. Печенье-конвертики на Валентина
  • Время: 1 час 15 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 100 граммов сахарной пудры или сахара;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– джем (густой);
– ванильный сахар;
– красный краситель по желанию.

Приготовление:

  1. К просеянной муке всыпьте сахарную пудру и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло и руками перетрите в крошку.
  2. Вбейте яйцо и замешайте мягкое, эластичное тесто. Обмотайте тесто пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 1 час.
  3. Отрежьте от теста примерно 20% на сердечки (просто добавьте к нему пищевой краситель).
  4. Большую часть теста раскатайте в пласт средней толщины, нарежьте на одинаковые квадратики и в середину положите джем.
  5. Сформируйте конвертики и сверху положите сердечко. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 – 15 минут.

Приятного аппетита!

  1. Клубничный чизкейк в банках
  • Время: 45 – 50 минут
  • Порции: 6

Клубничный чизкейк в банках ко Дню Валентина
Клубничный чизкейк в банках ко Дню Валентина / Фото Freepik

Ингредиенты:
– 650 миллилитров воды;
– 350 граммов печенья "топленое молоко";
– 400 граммов творога;
– 250 миллилитров сметаны;
– 110 миллилитров масла;
– 2 столовые ложки сгущенного молока;
– 20 граммов желатина;
– 140 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 90 граммов клубничного желе;
– 300 граммов клубники (можно мороженой).

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера. Растопите масло и смешайте его с крошкой, добавив сгущенное молоко.
  2. Разложите смесь по баночкам и плотно утрамбуйте слой. Поместите баночки в холодильник на 15 минут, а тем временем приготовьте наполнение.
  3. Залейте желатин 250 миллилитрами горячей воды, размешайте до однородной консистенции. Затем густой желатин подогрейте до растапливания и охладите до комнатной температуры.
  4. В отдельной миске перебейте творог со сметаной, обычным и ванильным сахаром до однородности. Добавьте желатин и перемешайте массу. Разлейте творожную начинку по баночкам и поставьте чизкейк в морозилку на 20 минут.
  1. Тем временем залейте клубничное желе водой, перемешав смесь до однородности. Свежие или предварительно размороженные ягоды клубники нарежьте на небольшие кусочки и разложите по баночкам.
  2. Залейте чизкейк клубничным желе комнатной температуры и поместите в холодильник до полного застывания, накрыв баночки крышками или пищевой пленкой.

Приятного аппетита!