Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram своим рецептом полезных малиновых батончиков. Сохраните себе, чтобы не потерять, пишет 24 Канал.
Читайте также Ваша вторая половинка будет очарована: 3 простых и изысканных десерта на День Валентина
Малиновые батончики от Эктора
- Время: 20 минут (2 часа на замораживание)
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 190 граммов малины замороженной;
– 140 граммов кокосовой стружки;
– 2 столовые ложки меда;
– 200 граммов черного шоколада.
Как приготовить полезные малиновые батончики: смотрите видео
Приготовление:
- В чаше блендера смешайте малину, кокосовую стружку и мед. Перебейте до измельчения малины.
- Высыпьте полученную массу в форму, устеленную пергаментом. Заморозьте в течение 2 часов.
- После замораживания разрежьте на порционные кусочки.
- Покройте каждый батончик растопленным черным шоколадом. И украсьте по желанию, например, кокосовой стружки.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте и пышную творожную запеканку.