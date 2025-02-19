Да, этот десерт имеет определенные нюансы в приготовлении, но, если их учесть, то сделать его получится без лишних усилий и хлопот. Как приготовить безе дома, рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Как сделать безе дома

Время: 20 минут (2 часа – выпекания)

20 минут (2 часа – выпекания) Порции: 1

Ингредиенты:

– 4 яйца (белки);

– 240 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Далее взбейте белки в несколько этапов.

Сначала на низкой скорости миксером – 30 секунд. Когда белковая масса начнет пениться, увеличьте скорость и продолжайте взбивать яйца до тех пор, пока не получите густую и упругую пену.

Добавьте к ней сахарную пудру и перемешайте полученную массу кондитерской лопаткой. После этого продолжайте взбивать будущее безе миксером на большой скорости еще пару минут.

Чтобы убедиться, что масса готова, миску нужно перевернуть. Если белки останутся в емкости – у вас все получилось.

Готовую массу с помощью кулинарного мешка выложите на противень и выпекайте в духовке 1 – 2 часа при температуре 80 – 110 градусов.

Очень важно: не открывайте духовку во время приготовления блюда и сразу после выключения духовки. Нужно лишь слегка открыть дверцу и оставить, пока десерт полностью не остынет.

Приятного аппетита!

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