Десерт быстрый в приготовлении и требует минимум ингредиентов. Как испечь шарлотку с яблоками и корицей рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smachno.ua.

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Быстрая шарлотка с яблоками и корицей

Время: 45 минут

45 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 3 яблока;

– 1 стакан сахара;

– 1/3 чайной ложки гашеной соды;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка корицы молотой.

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Белки взбейте в крепкую пену миксером, постепенно добавляя сахар.

Продолжайте взбивать, добавляя по одному желтки, затем гашеную соду и муку. Тесто по консистенции должно напоминать сметану. Добавьте корицу.

Очистите и нарежьте кусочками яблоки. Уложите их на дно смазанной формы и залейте тестом.

Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки: если тесто на ней не остается – значит готово.

Сверху посыпьте шарлотку корицей или сахарной пудрой, и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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