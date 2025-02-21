В детстве их пробовал хотя бы раз каждый из нас. 24 Канал со ссылкой на инстаграм Натальи Никишиной из "МастерШеф" предлагает воспроизвести пухлые и хрустящие вергуны на своей кухне.
Читайте также Шарлотка с яблоками за полчаса: самый простой рецепт из всех возможных
Вергуны – рецепт
- Время: 40 – 50 минут
- Порции: 10
Ингредиенты:
– 300 граммов муки;
– 100 граммов сметаны 15%;
– 1 целое яйцо и 3 желтка;
– 50 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки соды;
– 1 столовая ложка водки;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Для теста к муке добавьте соду, сметану, яйцо и желтки, сахар и водку.
- Тесто перемешайте до однородности. Вымешивайте 5 минут. Когда тесто уже не прилипает к рукам накройте пищевой пленкой, и дайте отдохнуть 15 – 20 минут.
- В сотейнике разогрейте большое количество растительного масла.
- Сформируйте вергуны, тесто раскатайте до толщины 7 – 8 миллиметров, нарежьте на полоски, и закрутите.
- Обжарьте вергуны небольшими порциями до золотистого цвета. Готовые вергуны переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Посыпьте сахарной пудрой.
Готово!
Сейчас в тренде: как приготовить нашумевший десерт "Бала Баяна".