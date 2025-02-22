24 Канал з посиланням на переможницю другого сезону "МастерШеф" Лізу Глінську ділиться рецептом неймовірно смачного морквяно-апельсинового кексу. Це поєднання ніжності, солодкавості та нотки цитруса.
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Морквяно-апельсиновий кекс
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти для тіста:
– 200 грамів моркви;
– цедра 1 апельсина;
– 4 яйця;
– 100 мілілітрів олії;
– 250 грамів цукру;
– 100 грамів сметани;
– 220 грамів борошна;
– 5 грамів розпушувача;
– 2 грами кориці;
– 100 грамів волоських горіхів.
Для крему:
– 200 грамів вершкового сиру;
– 100 мілілітрів вершків 30-35%;
– 40 грамів цукрової пудри;
– цедра 1 апельсина.
Приготування:
- Моркву натріть на дрібній терці.
- З'єднайте яйця, цукор, апельсинову цедру, сметану, олію та борошно з розпушувачем і корицею. Збийте міксером.
- Додайте натерту моркву та смажені волоські горіхи.
- Викладіть тісто в форму та випікайте у розігрітій до 165 градусів духовці протягом 40 – 50 хвилин.
- Для крему вершковий сир збийте міксером з цукровою пудрою та апельсиновою цедрою. Вершки збийте окремо.
- З'єднайте обидві маси та ще трохи збийте.
- За допомогою фігурної насадки "Закрита зірка" викладіть крем на охолоджений кекс. Для декору використайте цукати або горішки.
Смачного!
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