24 Канал со ссылкой на победительницу второго сезона "МастерШеф" Лизу Глинскую делится рецептом невероятно вкусного морковно-апельсинового кекса. Это сочетание нежности, сладости и нотки цитруса.
Читайте также Как сырник, только в разы вкуснее: Королевская ватрушка, от которой "срывает крышу"
Морковно-апельсиновый кекс
- Время: 1 час 20 минут
- Порции: 8
Ингредиенты для теста:
– 200 граммов моркови;
– цедра 1 апельсина;
– 4 яйца;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 250 граммов сахара;
– 100 граммов сметаны;
– 220 граммов муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– 2 грамма корицы;
– 100 граммов грецких орехов.
Для крема:
– 200 граммов сливочного сыра;
– 100 миллилитров сливок 30-35%;
– 40 граммов сахарной пудры;
– цедра 1 апельсина.
Приготовление:
- Морковь натрите на мелкой терке.
- Соедините яйца, сахар, апельсиновую цедру, сметану, масло и муку с разрыхлителем и корицей. Взбейте миксером.
- Добавьте натертую морковь и жареные грецкие орехи.
- Выложите тесто в форму и выпекайте в разогретой до 165 градусов духовке в течение 40 – 50 минут.
- Для крема сливочный сыр взбейте миксером с сахарной пудрой и апельсиновой цедрой. Сливки взбейте отдельно.
- Соедините обе массы и еще немного взбейте.
- С помощью фигурной насадки "Закрытая звезда" выложите крем на охлажденный кекс. Для декора используйте цукаты или орешки.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда узнайте как испечь шарлотку с яблоками и корицей.