Любители кокосовой стружки и десертов с их ароматом непременно оценят это лакомство. Как приготовить рулет "Баунти" рассказывает 24 Канал со ссылкой на News24.
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Рулет "Баунти"
- Время: 1 час
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 300 граммов печенья;
– 100 граммов сахара;
– 150 граммов сливочного масла;
– 40 граммов кокосовой стружки;
– 4 столовые ложки какао-порошка;
– 100 миллилитров воды;
– 100 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Растопленное сливочное масло в течение 3 – 5 минут смешайте с сахарной пудрой. Затем добавьте кокосовую стружку и снова вымешайте.
- Печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или обычной скалки. Какао-порошок перемешайте венчиком с крошкой печенья.
- Сахар растопите в кипятке и залейте жидкостью сухую смесь. Замешайте тесто ложкой и переложите на доску, что застелена пищевой пленкой.
- Раскатайте тесто в форме прямоугольника. Сверху выложите кокосовую начинку и равномерно ложкой распределите по тесту.
- Осторожно закрутите рулет и оставьте в холодильнике на 40 минут.
- Готовый десерт посыпьте сахарной пудрой. Можно еще полить растопленным шоколадом.
Приятного аппетита!
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