"Баунти" – это великолепное сочетание вкуса и ностальгии, которое вызывает в воображении образ рекламы с пляжем, пальмами и белыми песками. Для тех, кто мечтает о тропическом побеге, новый рецепт обещает принести "рай" прямо на вашу кухню.