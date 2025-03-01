Оно очень быстро готовится, а еще быстрее съедается. Рецептом песочного печенья с джемом делится 24 Канал со ссылкой на Novosti24.
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Песочное печенье с джемом
- Время: 50 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 150 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 200 граммов джема/варенья;
– 1 пакетик ванильного сахара.
Приготовление:
- Возьмите миску, смешайте в ней муку с сахаром, затем добавьте соль и ванильный сахар.
- Натрите на терке холодное сливочное масло. Сделайте хрупкую массу и поставьте ее в морозилку на 30 минут.
- Подготовьте противень для выпекания. Тем временем достаньте из морозилки рассыпчатое тесто и формируйте печенье. Для этого возьмите ложку. Наберите в ложку тесто и выкладывайте на противень, застеленный пергаментом.
- После этого сверху кладите 1 ложку джема и снова 1 ложку теста по желанию. Можно сделать начинку открытой.
- Поставьте выпекать в духовку, разогретую до 175 градусов на 15 – 20 минут. Дайте ему 5 минут, чтобы остыть – как раз успеете заварить чай.
Приятного аппетита!
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