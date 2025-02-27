Готовить их невероятно просто, а подавать можно с разными начинками: от свежих ягод до взбитых сливок. Рецептом шоколадных блинчиков делится 24 Канал со ссылкой на joypup.

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Шоколадные блины – рецепт

Время: 35 минут

35 минут Порции: 1 (примерно 12 штук)

Ингредиенты для теста:

– 150 граммов муки;

– 30 граммов какао-порошка;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 яйца;

– 300 миллилитров молока;

– 100 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– щепотка соли.



Для подачи:

– шоколадный соус или растопленный шоколад;

– ягоды (малина, клубника, голубика);

– взбитые сливки – по желанию.

Приготовление:

В глубокой миске соедините муку, какао-порошок, сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте, чтобы избежать комочков.

В отдельной емкости слегка взбейте яйца. Добавьте к ним молоко и теплую воду, хорошо перемешайте.

Постепенно введите жидкую смесь в сухие ингредиенты, постоянно помешивая венчиком.

В готовое тесто добавьте растительное масло и еще раз тщательно перемешайте. Тесто должно быть однородным и жидким.

Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством растительного масла. Влейте порцию теста, равномерно распределите по сковороде тонким слоем. Обжаривайте блины с каждой стороны по 1 – 2 минуты до появления золотисто-коричневого оттенка.

Готовые шоколадные блины сложите на тарелку. Полейте шоколадным соусом, добавьте ягоды или взбитые сливки.

Приятного аппетита!

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