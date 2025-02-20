Существует и еще несколько секретных ингредиентов для идеальных сырников, например, добавление не яиц, а только желтков, и сахарной пудры, а не сахара. Рецептом вкусных и пышных сырников, которые не впитывают лишнее масло, делится 24 Канал со ссылкой на ProstoWay.

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Вкусные и пышные сырники, которые не впитывают масло

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2 – 4

Ингредиенты:

– 350 граммов творога;

– 2 яичных желтка;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 2 столовые ложки растительного масла для жарки.

Приготовление:

Перетрите творог через сито, чтобы продукт насытился кислородом и сырники получились пышными.

К перетертому творогу добавьте яичные желтки, перемешайте и всыпьте сахарную пудру.

Добавьте ложку муки и перемешайте. Всыпьте ванильный сахар.

Еще одну ложку муки всыпьте на разделочную доску, где будете формировать "шайбочки". Сформируйте сырники лопаткой высотой 1 сантиметра.

Обваляйте сырники в муке и обжарьте на сковороде с маслом по 3 – 4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Если же хотите совсем нежирные сырники можете обжарить их на сухой сковороде, и допечь в духовке – 30 минут при 170 градусах.

Приятного аппетита!

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