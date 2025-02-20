Існує й ще декілька секретних інгредієнтів для ідеальних сирників, наприклад, додавання не яєць, а лише жовтків, й цукрової пудри, а не цукру. Рецептом смачних і пишних сирників, які не вбирають зайву олію, ділиться 24 Канал з посиланням на ProstoWay.

Читайте також Що краще для сирників: мука чи манка

Смачні і пишні сирники, які не вбирають олію

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 4

Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яєчні жовтки;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 3 столові ложки пшеничного борошна;

– 2 столові ложки рослинної олії для смаження.

Приготування:

Перетріть сир через сито, щоб продукт наситився киснем і сирники вийшли пишними.

До перетертого сиру додайте яєчні жовтки, перемішайте та всипте цукрову пудру.

Додайте ложку борошна та перемішайте. Всипте ванільний цукор.

Ще одну ложку борошна всипте на обробну дошку, де формуватимете "шайбочки". Сформуйте сирники лопаткою заввишки 1 сантиметра.

Обваляйте сирники в борошні й обсмажте на сковорідці з олією по 3 – 4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Якщо ж бажаєте зовсім нежирні сирники можете обсмажити їх на сухій пательні, й допекти у духовці – 30 хвилин при 170 градусах.

Смачного!

Набирає популярності: готуємо японський омлет.