Останнім часом рецепти цієї страви швидко поширюються Мережею – його оцінили вже багато людей, а декому він зовсім не сподобався. 24 Канал з посиланням на TikTok @katya_rybalka пропонує приготувати японський омлет і вам, щоб зробити власний висновок!

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Японський омлет – рецепт

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів води;

– соєвий соус;

– зелена цибуля.

Як приготувати японський омлет: дивіться відео

Приготування:

Легко збийте яйця. Додайте окріп та знову перемішайте.

Зніміть із яєчної маси пінку, що утворилася, й накрийте посудину харчовою плівкою. Проткніть її зубочисткою.

Поставте варити омлет на водяну баню на 10 – 12 хвилин.

Зверху полийте готову страву соєвим соусом, поріжте на шматочки та присипте зеленою цибулькою.

Смачного!

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