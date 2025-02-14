24 Канал з посиланням на Storinka пропонує рецепт тостів з копченим лососем та авокадо. Саме цей сніданок є улюбленим у багатьох гурманів.

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Тости з копченим лососем та авокадо

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 скибочки хліба;

– 200 грамів копченої форелі;

– 1 цибуля шалот;

– 1 лимон;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 штуки цикорію;

– 1 – 2 зеленої цибулі;

– 1 авокадо;

– петрушка;

– сіль, перець – до смаку.

Приготування:

Дрібно порубайте цибулю шалот. Полийте лимонним соком, посоліть та поперчіть. Відкладіть на 15 – 20 хвилин. Додайте оливкову олію та перемішайте.

Цикорій дрібно наріжте, вилучивши качан. Викладіть у глибоку миску, посипте дрібно нарізаною зеленою цибулею.

Форель розділіть на великі шматки, й викладіть в миску з цикорієм та цибулею. Додайте соус із цибулі-шалоту, перемішайте, посоліть і поперчіть до смаку.

Наріжте авокадо і додайте у миску.

Хліб полийте оливковою олією та підсушіть у духовці до золотистого кольору 2 хвилини. Витягніть з духовки, переверніть, збризкайте олією й обсмажте ще 2 хвилини.

Викладіть хліб на тарілку, зверху покладіть начинку з форелі та авокадо, посипте петрушкою і подавайте до столу.

Смачного!

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