24 Канал со ссылкой на Storinka предлагает рецепт тостов с копченым лососем и авокадо. Именно этот завтрак является любимым у многих гурманов.

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Тосты с копченым лососем и авокадо

Время: 25 минут

25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 ломтика хлеба;

– 200 граммов копченой форели;

– 1 лук шалот;

– 1 лимон;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 2 штуки цикория;

– 1 – 2 зелёного лука;

– 1 авокадо;

– петрушка;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Мелко порубите лук шалот. Полейте лимонным соком, посолите и поперчите. Отложите на 15 – 20 минут. Добавьте оливковое масло и перемешайте.

Цикорий мелко нарежьте, удалив кочан. Выложите в глубокую миску, посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

Форель разделите на крупные куски, и выложите в миску с цикорием и луком. Добавьте соус из лука-шалот, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Нарежьте авокадо и добавьте в миску.

Хлеб полейте оливковым маслом и подсушите в духовке до золотистого цвета 2 минуты. Вытащите из духовки, переверните, сбрызните маслом и обжарьте еще 2 минуты.

Выложите хлеб на тарелку, сверху положите начинку из форели и авокадо, посыпьте петрушкой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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