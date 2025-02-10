Как приготовить сочное куриное филе рассказывает 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского. Этот рецепт обещает удовлетворить каждого!

Читайте также Цыпленок в сливочно-чесночном соусе: невероятно вкусный рецепт

Сочное куриное филе от Ярославского

Время: 20 минут (маринование 4 – 6 часов)

20 минут (маринование 4 – 6 часов) Порции: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного филе;

– 1 литр воды;

– 60 граммов соли;

– любимые специи;

– 3 зубчика чеснока;

– масло и сливочное масло для жарки.

Приготовление:

Первый секрет сочного мяса – пресолтинг – выдержите филе в растворе соли. На 1 килограмм птицы возьмите 1 литр воды и до 60 граммов соли.

Отдельно доведите до кипения 100 граммов воды и специи: черный и душистый горошек, лавровые листья, чеснок, розмарин и тимьян. А затем добавьте к основному раствору и положите еще 200 граммов льда для охлаждения.

Окуните филе в раствор и отправьте на 4 – 6 часов в холодильник.

Просоленное филе просушите салфеткой. На разогретой сковороде с маслом сперва обжарьте мясо до румяности с одной стороны (примерно 2 минут), а затем с другой стороны (еще 2 минуты).

Повторите обжарку еще по 1 минуте с каждой стороны, снимите филе со сковороды и дайте ему отдохнуть 10 минут в теплом месте.

После этого снова разогрейте сковороду, выложите филе, добавьте кусочек сливочного масла, травы по вкусу и раздавленные зубчики чеснока.

Прогрейте мясо по 30 секунд с каждой стороны, активно поливая горячим маслом – готово.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Тогда приготовьте и плов с мясом в кастрюле.