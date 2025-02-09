Курочка в сливочно-чесночном соусе быстро готовится и хорошо смакует. Как приготовить цыпленка чкмерули рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ольги Рябенко.

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    Цыпленок в сливочном соусе

    • Время: 1 час
    • Порции: 8 – 10

    Ингредиенты:
    – 2 цыпленка;
    – соль, перец – по вкусу;
    – 50 миллилитров растительного масла;
    – 250 миллилитров сливок 33%;
    – 100 миллилитров воды;
    – 1 чайная ложка паприки;
    – 1 чайная ложка сванской соли;
    – 2 чайные ложки хмели-сунели;
    – 8 зубков чеснока;
    – 1 – 2 столовые ложки кинзы (измельченной).

    Как приготовить цыпленка в сливочно-чесночном соусе: смотрите видео

    Приготовление:

    1. Разрежьте цыплят на маленькие части (10 частей). Добавьте соль, перец и масло. Смешайте и оставьте на 15 минут.
    2. В большом сотейнике разогрейте масло. Выложите курицу шкуркой вниз и жарьте до румяной корочки (примерно 7 – 10 минут). Переверните и подрумяньте с другой стороны и уберите в сторону.
    3. В сотейник, где жарилось мясо, добавьте измельченный или натертый чеснок. Влейте смешанные сливки с водой. Добавьте сванскую соль, хмели-сунели и измельченную кинзу.
    4. Выложите в соус цыпленка. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 15 минут, пока мясо станет мягким.

    Приятного аппетита!

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