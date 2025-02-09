Курочка в сливочно-чесночном соусе быстро готовится и хорошо смакует. Как приготовить цыпленка чкмерули рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ольги Рябенко.

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Цыпленок в сливочном соусе

Время: 1 час

1 час Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 2 цыпленка;

– соль, перец – по вкусу;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 250 миллилитров сливок 33%;

– 100 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка сванской соли;

– 2 чайные ложки хмели-сунели;

– 8 зубков чеснока;

– 1 – 2 столовые ложки кинзы (измельченной).

Как приготовить цыпленка в сливочно-чесночном соусе: смотрите видео

Приготовление:

Разрежьте цыплят на маленькие части (10 частей). Добавьте соль, перец и масло. Смешайте и оставьте на 15 минут.

В большом сотейнике разогрейте масло. Выложите курицу шкуркой вниз и жарьте до румяной корочки (примерно 7 – 10 минут). Переверните и подрумяньте с другой стороны и уберите в сторону.

В сотейник, где жарилось мясо, добавьте измельченный или натертый чеснок. Влейте смешанные сливки с водой. Добавьте сванскую соль, хмели-сунели и измельченную кинзу.

Выложите в соус цыпленка. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 15 минут, пока мясо станет мягким.

Приятного аппетита!

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