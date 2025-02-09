Курочка в сливочно-чесночном соусе быстро готовится и хорошо смакует. Как приготовить цыпленка чкмерули рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Ольги Рябенко.
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Цыпленок в сливочном соусе
- Время: 1 час
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 2 цыпленка;
– соль, перец – по вкусу;
– 50 миллилитров растительного масла;
– 250 миллилитров сливок 33%;
– 100 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сванской соли;
– 2 чайные ложки хмели-сунели;
– 8 зубков чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки кинзы (измельченной).
Как приготовить цыпленка в сливочно-чесночном соусе: смотрите видео
Приготовление:
- Разрежьте цыплят на маленькие части (10 частей). Добавьте соль, перец и масло. Смешайте и оставьте на 15 минут.
- В большом сотейнике разогрейте масло. Выложите курицу шкуркой вниз и жарьте до румяной корочки (примерно 7 – 10 минут). Переверните и подрумяньте с другой стороны и уберите в сторону.
- В сотейник, где жарилось мясо, добавьте измельченный или натертый чеснок. Влейте смешанные сливки с водой. Добавьте сванскую соль, хмели-сунели и измельченную кинзу.
- Выложите в соус цыпленка. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне 15 минут, пока мясо станет мягким.
Приятного аппетита!
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