Курочка у вершково-часниковому соусі швидко готується і добре смакує. Як приготувати курча чкмерулі розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Ольги Рябенко.

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    Курча у вершковому соусі

    • Час: 1 година
    • Порції: 8 – 10

    Інгредієнти:
    – 2 курчати;
    – сіль, перець – до смаку;
    – 50 мілілітрів олії;
    – 250 мілілітрів вершків 33%;
    – 100 мілілітрів води;
    – 1 чайна ложка паприки;
    – 1 чайна ложка сванської солі;
    – 2 чайні ложки хмелі-сунелі;
    – 8 зубків часнику;
    – 1 – 2 столові ложки кінзи (подрібненої).

    Як приготувати курча у вершково-часниковому соусі: дивіться відео

    Приготування:

    1. Розріжте курчат на маленькі частини (10 частин). Додайте сіль, перець та олію. Змішайте та залиште на 15 хвилин.
    2. У великому сотейнику розігрійте олію. Викладіть курку шкіркою вниз і смажте до рум'яної скоринки (приблизно 7 – 10 хвилин). Переверніть і підрум'яньте з іншого боку та приберіть в сторону.
    3. В сотейник, де смажилось м'ясо, додайте подрібнений або натертий часник. Влийте змішані вершки з водою. Додайте сванську сіль, хмелі-сунелі та подрібнену кінзу.
    4. Викладіть в соус курча. Накрийте кришкою і тушкуйте на невеликому вогні 15 хвилин, доки м'ясо стане м'яким.

    Смачного!

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