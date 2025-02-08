Дотримуючись ключових кулінарних порад, ви отримаєте бездоганну страву, за яку рідні будуть цілувати руки. Як приготувати плов зі свининою у каструлі розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Плов з м'ясом у каструлі – рецепт

Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 500 грамів с винини;

– 250 грамів р ису;

– 1 м орква;

– 1 ц ибуля жовта ріпчаста;

– 10 грамів з убків часнику;

– 2 грами л аврового листа;

– 40 мілілітрів о лії;

– п риправа до плову – до смаку.

Приготування:

Свинину промийте, обсушіть та наріжте середніми шматочками.

Моркву наріжте дрібною соломкою, а цибулю – дрібними кубиками. Часник порубайте ножем.

У каструлі з товстим дном розігрійте олію. Викладіть свинину та обсмажте на сильному вогні до золотистої скоринки.

Додайте до каструлі спеції, моркву, часник та цибулю, добре перемішайте та продовжуйте смажити на середньому вогні близько 2 – 3 хвилин.

Влийте склянку окропу та покладіть лавровий лист. Накрийте кришкою, тушкуйте близько 20 хвилин.

Коли з каструлі випарується більшість вологи, висипте в каструлю промитий рис і розрівняйте. Рис має залишатися зверху. Перемішувати з м'ясом не потрібно.

Залийте м'ясо і рис водою та накрийте кришкою. Продовжуйте тушкувати до випаровування води близько 25 – 30 хвилин.

Готовий плов зніміть з вогню та залиште під закритою кришкою настоятися ще на 15 хвилин.

Смачного!

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