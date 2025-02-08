Дотримуючись ключових кулінарних порад, ви отримаєте бездоганну страву, за яку рідні будуть цілувати руки. Як приготувати плов зі свининою у каструлі розповідає 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Плов з м'ясом у каструлі – рецепт
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 500 грамів с
– 250 грамів р
– 1 м
– 1 ц
– 10 грамів з
– 2 грами л
– 40 мілілітрів о
– п
Приготування:
- Свинину промийте, обсушіть та наріжте середніми шматочками.
- Моркву наріжте дрібною соломкою, а цибулю – дрібними кубиками. Часник порубайте ножем.
- У каструлі з товстим дном розігрійте олію. Викладіть свинину та обсмажте на сильному вогні до золотистої скоринки.
- Додайте до каструлі спеції, моркву, часник та цибулю, добре перемішайте та продовжуйте смажити на середньому вогні близько 2 – 3 хвилин.
- Влийте склянку окропу та покладіть лавровий лист. Накрийте кришкою, тушкуйте близько 20 хвилин.
- Коли з каструлі випарується більшість вологи, висипте в каструлю промитий рис і розрівняйте. Рис має залишатися зверху. Перемішувати з м'ясом не потрібно.
- Залийте м'ясо і рис водою та накрийте кришкою. Продовжуйте тушкувати до випаровування води близько 25 – 30 хвилин.
- Готовий плов зніміть з вогню та залиште під закритою кришкою настоятися ще на 15 хвилин.
Смачного!
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