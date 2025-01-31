Для швидкого приготування цієї страви важливо мати спеціальну житню або вівсяну закваску – в деяких магазинах її продають вже готову. 24 Канал з посиланням на Shuba ділиться найкласичнішим рецептом журека.
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Журек – рецепт
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 2 літри о
– 500 мілілітрів житньої закваски 60%;
– 4 к
– 100 грамів б
– 1 ц
– 1 часник;
– 1 столова ложка х
– 3 столові ложки с
– 2 чайні ложки м
– 2 яйця;
– с
Приготування:
- У каструлі доведіть овочевий бульйон до кипіння і додайте в нього сирі білі ковбаски, попередньо проколоті виделкою. Зменште потужність плити, щоб бульйон продовжував злегка кипіти.
- На сковороді обсмажте нарізаний кубиками бекон і нашинковану цибулю до золотистого кольору, потім додайте вміст сковороди в бульйон. Варіть близько 25 хвилин.
- Вилийте добре перемішану закваску в підготовлену основу. Якщо необхідно, додайте ще закваски, щоб отримати бажаний смак. Однак почніть із додавання половини порції та спробуйте бульйон. Потім потроху додавайте закваску, поки не досягнете потрібного рівня кислоти.
- Потім додайте в суп злегка роздавлений один зубчик часнику і хрін. Приправте сіллю і перцем до свого смаку.
- Насипте майоран на руку і потріть його, розтираючи обома руками, прямо в каструлю – завдяки цьому ви виділите додаткові аромати, що містяться в спеції, і кислий житній суп набуде неповторного запаху. Ще через п'ять хвилин вимкніть вогонь під каструлею.
- У чашку зі сметаною додайте кілька столових ложок гарячого супу і ретельно перемішайте – завдяки такому темперуванню сметана не згорнеться при додаванні в майже киплячий суп.
- Подавайте кислий житній суп Журек з нарізаною білою ковбасою і половинками зварених круто яєць.
Смачного!
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