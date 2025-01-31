Для быстрого приготовления этого блюда важно иметь специальную ржаную или овсяную закваску – в некоторых магазинах ее продают уже готовую. 24 Канал со ссылкой на Shuba делится классическим рецептом журека.
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Журек – рецепт
- Время: 50 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 литра о
– 500 миллилитров ржаной закваски 60%;
– 4 колбаски
– 100 граммов бекона
– 1
– 1 чеснок;
– 1 столовая ложка х
– 3 столовые ложки с
– 2 чайные ложки м
– 2 яйца;
– с
Приготовление:
- В кастрюле доведите овощной бульон до кипения и добавьте в него сырые белые колбаски, предварительно проколотые вилкой. Уменьшите мощность плиты, чтобы бульон продолжал слегка кипеть.
- На сковороде обжарьте нарезанный кубиками бекон и нашинкованный лук до золотистого цвета, затем добавьте содержимое сковороды в бульон. Варите около 25 минут.
- Вылейте хорошо перемешанную закваску в подготовленную основу. Если необходимо, добавьте еще закваски, чтобы получить желаемый вкус. Однако начните с добавления половины порции и попробуйте бульон. Затем понемногу добавляйте закваску, пока не достигнете нужного уровня кислоты.
- Затем добавьте в суп слегка раздавленный один зубчик чеснока и хрен. Приправьте солью и перцем по своему вкусу.
- Насыпьте майоран на руку и потрите его, растирая обеими руками, прямо в кастрюлю – благодаря этому вы выделите дополнительные ароматы, содержащиеся в специи, и кислый ржаной суп приобретет неповторимый запах. Еще через пять минут выключите огонь под кастрюлей.
- В чашку со сметаной добавьте несколько столовых ложек горячего супа и тщательно перемешайте – благодаря такому темперированию сметана не свернется при добавлении в почти кипящий суп.
- Подавайте кислый ржаной суп Журек с нарезанной белой колбасой и половинками сваренных вкрутую яиц.
Приятного аппетита!
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