Для быстрого приготовления этого блюда важно иметь специальную ржаную или овсяную закваску – в некоторых магазинах ее продают уже готовую. 24 Канал со ссылкой на Shuba делится классическим рецептом журека.

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Журек – рецепт

Время: 50 минут

50 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 литра о вощного бульона;

– 500 миллилитров ржаной закваски 60%;

– 4 колбаски ;

– 100 граммов бекона ;

– 1 лук желтый репчатый;

– 1 чеснок;

– 1 столовая ложка х рена белого, маринованного;

– 3 столовые ложки с метана 30%;

– 2 чайные ложки м айорана;

– 2 яйца;

– с иль, перец – по вкусу.

Приготовление:

В кастрюле доведите овощной бульон до кипения и добавьте в него сырые белые колбаски, предварительно проколотые вилкой. Уменьшите мощность плиты, чтобы бульон продолжал слегка кипеть.

На сковороде обжарьте нарезанный кубиками бекон и нашинкованный лук до золотистого цвета, затем добавьте содержимое сковороды в бульон. Варите около 25 минут.

Вылейте хорошо перемешанную закваску в подготовленную основу. Если необходимо, добавьте еще закваски, чтобы получить желаемый вкус. Однако начните с добавления половины порции и попробуйте бульон. Затем понемногу добавляйте закваску, пока не достигнете нужного уровня кислоты.

Затем добавьте в суп слегка раздавленный один зубчик чеснока и хрен. Приправьте солью и перцем по своему вкусу.

Насыпьте майоран на руку и потрите его, растирая обеими руками, прямо в кастрюлю – благодаря этому вы выделите дополнительные ароматы, содержащиеся в специи, и кислый ржаной суп приобретет неповторимый запах. Еще через пять минут выключите огонь под кастрюлей.

В чашку со сметаной добавьте несколько столовых ложек горячего супа и тщательно перемешайте – благодаря такому темперированию сметана не свернется при добавлении в почти кипящий суп.

Подавайте кислый ржаной суп Журек с нарезанной белой колбасой и половинками сваренных вкрутую яиц.

Приятного аппетита!

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