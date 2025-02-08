Следуя ключевым кулинарным советам, вы получите безупречное блюдо, за которое родные будут целовать руки. Как приготовить плов со свининой в кастрюле рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Плов с мясом в кастрюле – рецепт

Время: 1 час 15 минут

1 час 15 минут Порции: 5

Ингредиенты:

– 500 граммов с винины;

– 250 граммов р ису;

– 1 м орковь;

– 1 лук желтый репчатый;

– 10 граммов зубков чеснока;

– 2 грамма л аврового листа;

– 40 миллилитров подсолнечного масла ;

– п риправа к плову – по вкусу.

Приготовление:

Свинину промойте, обсушите и нарежьте средними кусочками.

Морковь нарежьте мелкой соломкой, а лук – мелкими кубиками. Чеснок порубите ножом.

В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите свинину и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки.

Добавьте в кастрюлю специи, морковь, чеснок и лук, хорошо перемешайте и продолжайте жарить на среднем огне около 2 – 3 минут.

Влейте стакан кипятка и положите лавровый лист. Накройте крышкой, тушите около 20 минут.

Когда из кастрюли испарится большинство влаги, высыпьте в кастрюлю промытый рис и разровняйте. Рис должен оставаться сверху. Перемешивать с мясом не нужно.

Залейте мясо и рис водой и накройте крышкой. Продолжайте тушить до испарения воды около 25 – 30 минут.

Готовый плов снимите с огня и оставьте под закрытой крышкой настояться еще на 15 минут.

Приятного аппетита!

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