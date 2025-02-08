Следуя ключевым кулинарным советам, вы получите безупречное блюдо, за которое родные будут целовать руки. Как приготовить плов со свининой в кастрюле рассказывает 24 Канал со ссылкой на Shuba.
Читайте также Традиционное блюдо соседей: готовим настоящий польский "Журек"
Плов с мясом в кастрюле – рецепт
- Время: 1 час 15 минут
- Порции: 5
Ингредиенты:
– 500 граммов с
– 250 граммов р
– 1 м
– 1
– 10 граммов зубков
– 2 грамма л
– 40 миллилитров подсолнечного масла
– п
Приготовление:
- Свинину промойте, обсушите и нарежьте средними кусочками.
- Морковь нарежьте мелкой соломкой, а лук – мелкими кубиками. Чеснок порубите ножом.
- В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите свинину и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки.
- Добавьте в кастрюлю специи, морковь, чеснок и лук, хорошо перемешайте и продолжайте жарить на среднем огне около 2 – 3 минут.
- Влейте стакан кипятка и положите лавровый лист. Накройте крышкой, тушите около 20 минут.
- Когда из кастрюли испарится большинство влаги, высыпьте в кастрюлю промытый рис и разровняйте. Рис должен оставаться сверху. Перемешивать с мясом не нужно.
- Залейте мясо и рис водой и накройте крышкой. Продолжайте тушить до испарения воды около 25 – 30 минут.
- Готовый плов снимите с огня и оставьте под закрытой крышкой настояться еще на 15 минут.
Приятного аппетита!
Понравился рецепт? Тогда приготовьте невероятные котлеты "Кордон Блю".