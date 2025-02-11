Этот невероятный завтрак в пряном томатном соусе заставит вас облизать пальцы. Как приготовить идеальную шакшуку рассказывает 24 Канал со ссылкой на победителя "МастерШеф-7" Вадима Бжезинского (Павы).
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Шакшука от Павы
- Время: 25 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1/2 лука фиолетового;
– 2 помидора;
– 1 зубок чеснока;
– 1/2 болгарского перца;
– 1/2 чайной ложки паприки сладкой;
– 1 чайная ложка сахара;
– 30 миллилитров оливкового масла;
– лимонный сок – по вкусу;
– 2 – 3 яйца;
– 20 граммов кинзы;
– кунжутная паста (тахини) – по желанию;
– тмин – по вкусу;
– соль, черный перец – по вкусу.
Как приготовить шакшуку: смотрите видео
Приготовление:
- Фиолетовый лук мелко нарежьте, помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Болгарский перец нарежьте мелкими полосками, чеснок измельчите.
- На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук и обжарьте 2 – 3 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и перемешайте, чтобы он раскрыл свой аромат.
- Добавьте болгарский перец, помидоры, сладкую паприку, сахар, тмин, соль и перец. Влейте немного воды, чтобы овощи равномерно тушились. Готовьте на среднем огне 10 – 12 минут, периодически помешивая.
- Сделайте в соусе 2 – 3 углубления и аккуратно вбейте в них яйца. Готовьте без накрывания 5 – 7 минут, пока белок не схватится, а желток останется жидким.
- В конце сбрызните лимонным соком, посыпьте свежей кинзой и подайте со свежим хлебом или лавашем. По желанию добавьте пасту тахини.
Приятного аппетита!
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