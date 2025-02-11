Этот невероятный завтрак в пряном томатном соусе заставит вас облизать пальцы. Как приготовить идеальную шакшуку рассказывает 24 Канал со ссылкой на победителя "МастерШеф-7" Вадима Бжезинского (Павы).

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Шакшука от Павы

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1/2 лука фиолетового;

– 2 помидора;

– 1 зубок чеснока;

– 1/2 болгарского перца;

– 1/2 чайной ложки паприки сладкой;

– 1 чайная ложка сахара;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– лимонный сок – по вкусу;

– 2 – 3 яйца;

– 20 граммов кинзы;

– кунжутная паста (тахини) – по желанию;

– тмин – по вкусу;

– соль, черный перец – по вкусу.

Как приготовить шакшуку: смотрите видео

Приготовление:

Фиолетовый лук мелко нарежьте, помидоры обдайте кипятком, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Болгарский перец нарежьте мелкими полосками, чеснок измельчите.

На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук и обжарьте 2 – 3 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и перемешайте, чтобы он раскрыл свой аромат.

Добавьте болгарский перец, помидоры, сладкую паприку, сахар, тмин, соль и перец. Влейте немного воды, чтобы овощи равномерно тушились. Готовьте на среднем огне 10 – 12 минут, периодически помешивая.

Сделайте в соусе 2 – 3 углубления и аккуратно вбейте в них яйца. Готовьте без накрывания 5 – 7 минут, пока белок не схватится, а желток останется жидким.

В конце сбрызните лимонным соком, посыпьте свежей кинзой и подайте со свежим хлебом или лавашем. По желанию добавьте пасту тахини.

Приятного аппетита!

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