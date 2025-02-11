Цей неймовірний сніданок в пряному томатному соусі змусить вас облизати пальці. Як приготувати ідеальну шакшуку розповідає 24 Канал з посиланням на переможця "МастерШеф-7" Вадима Бжезинського (Пави).

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Шакшука від Пави

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1/2 цибулі фіолетової;

– 2 помідори;

– 1 зубок часнику;

– 1/2 болгарського перцю;

– 1/2 чайної ложки паприки солодкої;

– 1 чайна ложка цукру;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– лимонний сік – на смак;

– 2 – 3 яйця;

– 20 грамів кінзи;

– кунжутна паста (тахіні) – за бажанням;

– кмин – на смак;

– сіль, чорний перець – на смак.

Як приготувати шакшуку: дивіться відео

Приготування:

Фіолетову цибулю дрібно наріжте, помідори обдайте окропом, зніміть шкірку та наріжте кубиками. Болгарський перець наріжте дрібними смужками, часник подрібніть.

На сковороді розігрійте оливкову олію, додайте цибулю і обсмажте 2 – 3 хвилини до м'якості. Додайте часник і перемішайте, щоб він розкрив свій аромат.

Додайте болгарський перець, помідори, солодку паприку, цукор, кмин, сіль і перець. Влийте трохи води, щоб овочі рівномірно тушкувалися. Готуйте на середньому вогні 10 – 12 хвилин, періодично помішуючи.

Зробіть в соусі 2 – 3 заглиблення й акуратно вбийте в них яйця. Готуйте без накривання 5 – 7 хвилин, поки білок не схопиться, а жовток залишиться рідким.

В кінці збризніть лимонним соком, посипте свіжою кінзою та подайте зі свіжим хлібом або лавашем. За бажанням додайте пасту тахіні.

Смачного!

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